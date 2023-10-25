İsrail ile enerji anlaşmaları askıya alındı

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sert tepkilerinin ardından Türkiye, İsrail ile ile yapılacak enerji anlaşmalarını askıya aldı.

İsrail ile enerji anlaşmaları askıya alındı

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar 19.gününde de devam ediyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hedef gözetmeksizin saldırılarına Türkiye ve tüm dünyadan tepkiler giderek artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

“NETANYAHU İYİ NİYETİMİZİ SUİSTİMAL ETTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Kendi evimizde, Türkevi'nde. İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı; iptal, gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında İsrail'e sert eleştirilerde bulunmasından kısa süre sonra yeni gelişmeler yaşandı.

ENERJİ ÇALIŞMALARI ASKIYA ALINDI

Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetleri ile boru hattı çalışmaları askıya aldı.

İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen doğalgaz arama faaliyetleri ile boru hattı çalışmaları hakkında ikili görüşmelerde bulunmak için bu ülkeye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da programını iptal etti.

İSRAİL İLE ENERJİ ANLAŞMALARI YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gerçekleştirdiği açıklamada, "İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız." demişti.

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