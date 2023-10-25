İsrail'den Erdoğan'ın sözlerine cevap 'Gerçekleri değiştirmeyecek Hamas=IŞiD’

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ı terör örgütü olarak görmemesine sert tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'den Erdoğan'ın sözlerine cevap 'Gerçekleri değiştirmeyecek Hamas=IŞiD’

Haiat, Erdoğan’ın sözlerini “tüm kalbiyle reddettiklerini” ve Hamas’ı IŞİD’den daha alçak bir terör örgütü olarak nitelediklerini söyledi.

“Hamas Bebekleri Katlediyor”

Haiat, X üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Hamas’a yönelik sözlerinin kışkırtıcı olduğunu belirtti. Haiat, “İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın terör örgütü Hamas’a yönelik sert sözlerini tüm kalbiyle reddetmektedir. Hamas, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları acımasızca ve kasıtlı olarak öldüren, sivilleri rehin alan ve kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan IŞİD’den daha aşağılık bir terör örgütüdür” dedi.

“Tüm Dünya Gerçeği Görüyor”

Haiat, Erdoğan’ın Hamas’ı savunmasının gerçeği değiştirmeyeceğini vurguladı. Haiat, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın terör örgütünü savunmaya kalkışması ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü dehşeti ve kesin gerçeği değiştirmeyecektir: Hamas=IŞİD” diye ekledi.

Erdoğan Ne Demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Hamas’ın bir terör örgütü olmadığını dile getirmişti. Erdoğan, “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” demişti.

“NETANYAHU İYİ NİYETİMİZİ SUİSTİMAL ETTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Kendi evimizde, Türkevi'nde. İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı; iptal, gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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