ABD İsrail'i korumak için 6 Arap ülkesine hava savunma sistemi kuracak. Türkiye yine iyot gibi ortada kaldı

İsrail, Gazze’ye yönelik kara harekatı için ABD’nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemini kurmasını bekleyecek.

KAYNAK: AA
ABD İsrail'i korumak için 6 Arap ülkesine hava savunma sistemi kuracak. Türkiye yine iyot gibi ortada kaldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Hamas’ın saldırıları sonrası İsrail Gazze’de hedef gözetmeksizin hava saldırıları düzenledi ve kara harekatına hazırlığa başladı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı öncesi İsrail'in, ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemleri kurmasını beklemeyi kabul ettiği belirtildi.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD'nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

ABD'li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye "ikna ettiği" aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.

Haberde, bölgedeki ABD'li yetkililerin, İsrail'in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu "büyük endişe kaynağı" olarak nitelediği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi.

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