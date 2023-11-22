İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında kritik süreç başladı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea’nın Hamas ile esirlerin takas edilmesini öngören insani ara uzlaşısına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Katar’a gittiği bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında kritik süreç başladı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Mossad Başkanı Barnea, esir takasının nasıl uygulanacağını Katarlı yetkililer ile görüşmek üzere Doha'ya gitti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise, “Mossad Başkanı, Katarlı yetkililer ile görüşmek için Katar’ı ziyaret ediyor. Barnea, anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek ve anlaşmanın garanti altına alınmasını sağlamak için üst düzey yetkililer ile görüşüyor.” ifadelerine yer verildi.

Barnea’ın, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ile yakın temas halinde olduğu belirtilen haberde, esirlerden sorumlu İsrailli yetkili Tümgeneral Nitzan Alon’un da Barnea’ya eşlik ettiği aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk toplam 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir serbest bırakılacak.

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