İsrail'in saldırılarında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Hamas yetkilileri açıkladı

İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Sosyal medyada ölen kişilerin olduğu söylenilen fotoğrafları paylaşıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'in saldırılarında iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Hamas yetkilileri açıkladı

7 Ekim’de Hamas’ın başlattığı saldırılarda İsrail bir an olsun durmadı. İsrail neredeyse her gün Gazze’yi bombalıyor.

Gazze'de dün gece Hamas yetkilileri bir açıklama yaparak İsrail’in hava saldırısında iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Üst düzey Hamas yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısının Lübnan’ın güneyini hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer iki Türk vatandaşının bir otomobilde olduğunu ve otomobildeki 5 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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SAVAŞTA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ise İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

ATEŞKES KARARI ERTELENDİ

Dünya rehine takası ve geçici ateşkes için geri sayıma geçmişken İsrail'den tepki çeken bir karar geldi. Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından biri olan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachin Hanegbi, İsrail'in bu kararı ertelediğini açıkladı. Tel Aviv ateşkesin de askıya alındığını ve savaşın devam edeceğini duyurdu.

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