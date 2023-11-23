Rehine takasında tarih değişti: Ulusal Güvenlik Konseyi, devlet televizyonunu yalanladı

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'la rehine takasının bu sabah başlayacağını iddia etti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ise rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Rehine takasında tarih değişti: Ulusal Güvenlik Konseyi, devlet televizyonunu yalanladı

İsrail devlet televizyonu, Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerden ilk grubun bu sabah saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile sağlanan anlaşmanın genel hatlarına göre İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini önceki günün akşamı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üzerinden teslim alacağı belirtildi.

Buna karşılık İsrail'in de serbest bırakacağı Filistinli tutukluların isimlerini ICRC'ye teslim edeceği aktarıldı.

Sabah serbest bırakılması beklenen İsrailli rehinelerin ailelerine bu akşam bilgi verilmeyeceği belirtilen haberde, teslim alınan rehinelerin hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından aileleriyle buluşacakları ifade edildi. Haberde, "Rehinelerin serbest bırakılması işlemleri her gün sabah 10.00'da başlayacak" denildi.

Anlaşma çerçevesinde salıverilen her İsrailli rehineye karşılık her gün 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, "bölgede sıkılacak tek bir kurşunun uzlaşının ihlali sayılacağı ancak uzlaşının sona ermesi anlamına gelmeyeceği" vurgulandı.

Haberde ayrıca daha fazla İsrailli rehinenin serbest kalmasını sağlamak amacıyla insani aranın 4 günün sonunda uzatılacağının öngörüldüğüne yer verildi.

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ: REHİNE TAKASI CUMADAN ÖNCE OLMAYACAK

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ise haberi yalanladı. Konsey, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen rehine takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" belirtti ve "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak" dedi.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosu'nda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli rehine grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

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