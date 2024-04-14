İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Kaynak: AA
İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

BMGK'den çağrıya ilişkin henüz herhangi açıklama gelmedi.

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