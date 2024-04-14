İran saldırısı sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi 'Defalarca uyarmıştık'

İran’ın saldırıları sonrasında tepkisinin merak edildiği Rusya’dan ilk açıklama geldi. Moskova yönetimi Hem İran hem de İsrail taraflarına itidal çağrısında bulundu.

Diğer ülkelerin haricinde saldırının devam ettiği sabah saatlerinde açıklama yapmayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Moskova'nın dün gece yaşanan saldırı hakkında ilk resmi açıklamasını yayımladı.

Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, "Bölgedeki devletlerin var olan problemlerini siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Bölgedeki tehlikeli yükselişten endişe duyduklarını" da bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, "Başta Filistin-İsrail çatışması olmak üzere Orta Doğu'daki çeşitli krizlere çözüm bulunmamasının istikrarsızlığı büyüteceği konusunda daha önce defalarca uyarılarda bulunduklarını" ifade etti.

İRAN’I KINAMADI

Rusya, önemli stratejik müttefiklerinden olan İran'a yönelik bir kınamada bulunmadı.

Cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakanlık, bu görüşmede Lavrov'un İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti.