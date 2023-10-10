İsrail malı ürünleri protesto etti

Bir sosyal medya kullanıcısı, İsrail malı olan ürünlerin üzerine "Filistinlilerin kanıyla üretilmiştir" yazılı etiketi yapıştırarak İsrail'i protesto etti. Görüntüler viral oldu
10 Ekim 2023 Salı
Bir sosyal medya kullanıcısı, İsrail malı olan ürünlerin üzerine "Filistinlilerin kanı ile üretilmiştir" yazılı etiketi yapıştırarak İsrail'i protesto etti. Görüntüler viral oldu
Bir sosyal medya kullanıcısı, İsrail malı olan ürünlerin üzerine "Filistinlilerin kanıyla üretilmiştir" yazılı etiketi yapıştırarak İsrail'i protesto etti. Görüntüler viral oldu