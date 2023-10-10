İsrail malı ürünleri protesto etti

Bir sosyal medya kullanıcısı, İsrail malı olan ürünlerin üzerine "Filistinlilerin kanı ile üretilmiştir" yazılı etiketi yapıştırarak İsrail'i protesto etti. Görüntüler viral oldu

İsrail malı ürünleri protesto etti

Bir sosyal medya kullanıcısı, İsrail malı olan ürünlerin üzerine "Filistinlilerin kanıyla üretilmiştir" yazılı etiketi yapıştırarak İsrail'i protesto etti. Görüntüler viral oldu

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