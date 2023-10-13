İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan yolları kapattı

Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in Gazze’yi bombalaması sonrası ilk Cuma namazı kılınacak, İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan yolları kapattı

İsrail-Hamas savaşının başlamasının ardından Müslümanlar bugün ilk defa Cuma namazı kılacak. Hamas, Cuma namazında tüm Müslümanlara İsrail’i protesto etmeleri yönünde çağrı yaparken, İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya çıkan tüm yollarda güvenlik önlemi aldı. İsrail güvenlik güçleri sadece Kudüs kimliği olanları Mescid-i Aksa’ya girmesine izin veriyor. Ayrıca tüm dünyadan gelen yaklaşık 600 basın mensubunun da girişine izin verilmedi. İsrail tarafından Mescid-i Aksa’da Hamas destekli bir protesto yapılması halinde mermi kullanacağını yönünde açıklama yapıldı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Kasım’da İsrail’e yönelik başlattığı saldırılar çatışmaya dönüştü. İsrail’in verdiği karşılıklarla birlikte her iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı. Savaşta altıncı gününün sonunda 1.417 Filistinli, 1.300 İsrailli hayatını kaybetti.

Hamas, Filistin halkını, İslam ülkelerini cuma namazı nedeniyle Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’ye destek için açıklama yapmaya çağırdı. Hamas’ın çağrısının ardından Müslümanların protesto için Mescid-i Aksa’ya gitmesi bekleniyor.

İSRAİL VATANDAŞLARINA “CUMA” UYARISI YAPTI

Hamas’ın, çağırısının ardından, İsrail yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA’DA DENETİMİ ARTIRDI

İsrail güçleri de Mescid-i Aksa’da kılınacak cuma namazı öncesi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde önlem aldı. Tüm dünyanın gözü burada yaşanacak gelişmelere kilitlendi.

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