İsrail onay verdi gözler Hamas'a çevrildi. Gazze'de sıcak gelişme

Dün Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takası meselesi hakkında görüşme yaptı.

Sky News Arabia’nın haberine göre, aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatın İsrail’den kabul gördüğü iddia edildi.

Bugün önerinin Hamas'a da iletildiği ve örgütten dönüşün beklendiği bildirildi.

"SALDIRILARA AŞAMALI OLARAK ARA"

Tarafların öneriyi kabul etmesi durumunda, Hamas'ın elindeki esirlerin tamamını serbest bırakacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarını aşamalı olarak durduracağı öne sürüldü.

Mutabakatın sağlanması halinde İsrail'in Gazze'ye hedef alan saldırılarına ne kadar süre ara vereceği bilgisi verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Ayrıca haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesiyle birlikte İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği bahsi geçti.

Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin resmi açıklamada bulunmadı.

PARİS'TE ESİR TAKASI GÖRÜŞMESİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek amacıyla dün Paris'te toplanmışlardı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nin yazılı açıklamasında, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği fakat taraflar arasında önemli farkların hala mevcut olduğu vurgulanmıştı.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası çerçevesinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı salıverilmişti. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunduğu biliniyor.