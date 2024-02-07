Son dakika... Hamas'ın ateşkes teklifinde Türkiye şartı

İsrail'in 7 Ekim tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılarda beşinci aya girildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın onay verdiği rehine takası ve ateşkes teklifini redddetti.

Hamas'ın onay verdiği ateşkes önerisini reddeden İsrail Başbakanı Natenyahu'ya Hamas'tan yanıt geldi.

HAMAS TÜRKİYE'NİN GARANTÖR OLMASINI İSTEDİ

Hamas Sami Abu Zuhri, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini duyurdu.

Zuhri,Netanyahu'ya da yanıt olarak, Netanyahu'nun açıklamalarının savaşı sürdürme isteğini gösterdiğini, Hamas’ın her seçeneğe hazır olduğunu, tüm Filistin direniş güçlerini İsrail'e karşı koymaya devam etmeye çağırdıklarını dile getirdi.

Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası önerisi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını söyleyerek, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini açıkladı.

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

NETANYAHU İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNE SESLENDİ

Yaptığı basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "Gerçek dışı" olduğunu belirterek, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "Bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini bildirerek, hedeflerinden dönmeyeceklerini belirtti.

İSRAİL ORDUSUNA REFAH SINIRI’NA SALDIRI EMRİ



Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a söylediğini anlatan Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını iddia etti.

Netanyahu,Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin ise, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasından sonra burasının nasıl idare edileceği sorulan Netanyahu, Hamas'ın "Bir kısmı değil bütünüyle ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ordusu ve güvenlik güçleriyle Gazze'nin sonsuza kadar silahsızlandırıldığından emin olacaklarını" dile getirdi.