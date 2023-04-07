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İsrail Ordusu Lübnan'dan Gelen İHA'yı Düşürdü

İsrail ordusu, İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 21:59
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İsrail Ordusu Lübnan'dan Gelen İHA'yı Düşürdü

İsrail Ordusu Lübnan'dan Gelen İHA'yı Düşürdü
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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına giren İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. İHA'nın türü ve sahibi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Gerilimli bir sürecin yaşandığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak müdahale etmesi, gerilimi artırdı. İsrail ordusu da son günlerde Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığı açıklandı.

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