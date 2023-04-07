İsrail Polis Şefi ruhsatlı silah sahiplerine silah taşıma çağrısı yaptı

Shabtai, ruhsatlı silahı olan tüm İsraillilere silah taşıma çağrısı yaparak, "Polisin ve emniyet güçlerinin tüm bölgelerdeki çalışmalarının yanı sıra içinde bulunduğumuz günlerde ruhsatlı silahı olan ve bunu yasal çerçevede kullanmayı bilen herkesi, silah taşımaya çağırıyorum" dedi.

Shabtai, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ürdün Vadisi bölgesindeki saldırıyı ve son gelişmeleri değerlendirmek için güvenlik güçleriyle yaptığı toplantıda, Kudüs odaklı operasyonel hazırlıkların tüm bölgelerde sürdürüldüğünü ve her bir polisin en yüksek seviyedeki teyakkuz halini muhafaza etmesi gerektiğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci ölmüş, biri de ağır yaralanmıştı.