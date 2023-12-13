İsrail sağlık personellerini kaçırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut'u alıkoydu ve hastane dışında bilinmeyen bir yere götürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, hastanedeki 5 doktor ile kadın sağlık personellerini serbest bıraktığı belirtilen açıklamada, 70'ten fazla sağlık personelinin hastaneden çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun hastanede kalan sağlık personeli ile hastaların tek binada toplanıp kalan binaların boşaltılmasını istediği aktarıldı.

HASTANEDE 12'Sİ ÇOCUK 77 KİŞİ BULUNUYOR

Hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu hatırlatılan açıklamada, elektrik, su ve yiyeceğin ise bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in suç işlemek ve hastaneyi yıkmak için yeni bir yalan ve hikaye üretmesinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail güçleri, dün çevresini kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne bugün baskın düzenlemişti.

Hastane Müdürü Kahlut, dün İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.

Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu kaydeden Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık'ta "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı." açıklamasını yapmıştı.