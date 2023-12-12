İsrail Gazzelileri ölsünler diye çöle sürüyor. İsrail güvenli bölgeleri vurup insanları göçe zorluyor

YeniŞafak'ın haberine göre; İsrail, bölgedeki Filistinlileri Mısır’ın Sina Çölü’ne komşu Refah kentine sürmeye devam ediyor. Saldırıların başlarında Gazze’nin kuzeyinden güneydeki Han Yunus kentine doğru göç ettirilen Filistinliler, şimdi de Han Yunus’tan daha da güneyindeki çöl şartlarına sahip kısımlara zorla gönderiliyor. Bölgedeki Filistinliler, işgalci gücün kendilerini sürdüğü yerlerin temel ihtiyaçlara dahi ulaşılamayan, yaşamaya uygun olmayan bir yer olduğunu belirtiyor. İşgalci gücün birçok yetkilisi daha önce planlarının Filistinlileri Sina’ya sürmek olduğunu bildirmişti. İşgalci güç, Filistinlilerin terk ettikleri tüm yerleri yaşanılamaz hale getirerek geri dönmelerini imkansız hale getirmeyi hedefliyor.

YERLEŞİME UYGUN DEĞİL

Refah yakınlarındaki Mevasi bölgesine göç ettirilen Filistinli Ahmed El-Ferra, bulundukları bölge için “Bu bölge kumlu bir arazi, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların hiçbiri yok, yaşamaya uygun değil, yiyecek ve su bulunmuyor, yerleşime uygun yer de yok” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun cep telefonları aracılığıyla, güvenli olduğu iddia edilen Mevasi’ye geçmelerini istediğini belirten El-Ferra, ailesi için güvenli olması ümidiyle orada çadır kurduğunu söyledi.

ÖLMEYECEKLERİ BİR YER ARIYORLAR

Han Yunus’un pek çok doğu bölgesi ile batıdaki 5. Sokak bölgesi, geçtiğimiz günlerde başlayan ve devam eden, İsrail’in şiddetli bombardımanına maruz kalıyor. Daha önce Gazze kentinden Han Yunus’a yerinden edilen Filistinli Huzeyfe Şebir de, güvenli bölge arayışının devam ettiğini, son olarak Refah kentine gittiklerini aktardı. “İsrail ordusundan, bulunduğumuz sivil yerleşim alanının boşaltılması yönünde çağrı aldık” diyen Şebir, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ndeki şiddetli saldırılarının bir parçası olarak Han Yunus’ta düzinelerce yerleşim alanını tehdit ettiğini ve sakinlerini boşalttığını ifade etti. Diğer taraftan dün akşam saatlerinde İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattığı ve hedef aldığı duyuruldu.

ÜÇTE BİRİ YIKILDI

Öte yandan Guardian gazetesinde yer alan bir haber, terör devletinin saldırılarıyla tüm Gazze’nin üçte birinin yıkıldığını ve artık yerleşime uygun olmadığını bildirdi. 1.8 milyon kişinin yerlerinden edildiği bölgede, Birleşmiş Milletler’e ait tüm sığınaklar kapasitesinin oldukça üzerinde hizmet vermeye çalışıyor.

GERİ DÖNÜŞ İMKANSIZLAŞIYOR

Terör devletinin saldırılarında özellikle Gazze’nin kuzeyi tamamen bir enkaz yığınına dönmüş durumda. İşgalci gücün bu çapta bir yıkımla, Gazze’nin öngörülebilir gelecekte yaşanabilir bir yer olmaktan çıkarılmasını ve Filistinlilerin geri dönüşünü engellemeyi hedeflediği ifade ediliyor.

SIĞINACAKLARI YER KALMADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, terör devleti İsrail’in saldırıları nedeniyle "Gazze'de sığınacak yer kalmadığını” belirterek, binlerce kişinin kasıtlı olarak Mısır sınırına doğru itildiğini belirtti. Brüksel’de konuşan Borrell, işgalci gücün Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde kullandığı taktiklere göre en kötüsünü kullandığını, dolayısıyla sivil kayıp sayısının arttığını söyledi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmesine değinen Borrell, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve BMGK'deki AB üyelerinin "Evet" oyu kullandığına dikkati çekti.