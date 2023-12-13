İsrail korkunç 'plan'ı devreye soktu: Tünellere deniz suyu pompalanmaya başlandı

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail korkunç 'plan'ı devreye soktu: Tünellere deniz suyu pompalanmaya başlandı
İsrail, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre ABD’li yayın organı Wall Street Journal, İsrail’in Gazze’de Hamas’ın kullandığını ifade ettiği tünellere deniz suyu pompalamaya başladığını yazdı.

Gazetenin haberinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinden ismi paylaşılmayan bir kişinin görüşüne de yer verildi.

Yetkili, bu yöntemin “Hamas’ın savaşçıları ve mühimmatları sakladığına inanılan tünellerin yok edilmesine yardımcı olacağını" ifade etti.

Başka bir yetkili de deniz suyunun Gazze’deki içme suyu kaynaklarını tehlikeye atacağına yönelik endişesini dile getirdi.

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından da yaşam damarı işlevi de görüyor.

"TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

İsrail’in tünellere su pompalamak istediğini ilk olarak WSJ duyurmuştu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD’li gazetede çıkan haberden sonra “Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir.” demişti.

Uzmanlar, Gazze'deki tünelleri deniz suyu ile doldurmanın bölgede nesiller sürecek tatlı su sorununa neden olabileceğini belirtmişti.

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