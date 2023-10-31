İsrail son 24 saatte Gazze’de 300 yeri vurdu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da sürdürdüğü gece baskınlarında birçok kişiyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar yapan İsrail güçleri, 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Anata ve Ram beldelerinde çıkan olaylarda, 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaralandı.

Cenin kentindeki Kabatya beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da bir Filistinli genci yaraladı.

Yahudi yerleşimciler de El-Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata beldesinde Filistinlilerin mülklerine saldırdı, bir kişinin evini yaktı.

Nablus'a bağlı Burin, Zevata ve Beyt İba köylerine baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde de Filistinlilere ait arazilere, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından kullanılan iş makineleriyle zarar verildi. Mahfiyye bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerlerine el yapımı bir patlayıcı atıldı.

ŞUVEYKA'DA İSRAİL GÜÇLERİ İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDA ÇATIŞMA

El-Aksa televizyonun haberine göre ise Şuheda el-Aksa, Kudüs Seriyyeleri ve Tulkerim Tugayı adlı direniş güçlerinin yayımladığı ortak açıklamada, Tulkerim'de, bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri ile buna engel olmaya çalışan Filistinliler arasında silahlı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin "İşgal ordusundaki bir piyade birliğini Şuveyka bölgesinde güçlü bir tuzağa düşürdük, yoğun silah atışına maruz bıraktık. Piyadelerde yaralıların olduğundan eminiz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu çatışmaya dair, İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.