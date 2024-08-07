İsrail televizyonu Filistinliye yapılan cinsel saldırıyı ifşa etti

İsrailli askerler, İsrail'in güneydeki Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmıştı.

İsrailli aşırı sağcı bir grup da Beit Lid isimli askeri mahkemeye baskın düzenlemişti. Daha sonra cinsel tacizle suçlanan 9 asker serbest bırakılmıştı.

İsrail N12 kanalı ise Filistinli bir tutukluya cinsel tacizde bulunan askerlerin görüntülerini yayınladı.

NETANYAHU PARTİSİNİN VEKİLİ DE DESTEK VERDİ

İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tally Gotliv, Filistinlilere cinsel işkence ve istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askeri desteklemek için aşırı sağcı bir gösteriye katılmıştı.

Göstericiler, Sde Teiman askeri üssüne zorla girerek askerlerle çatışmıştı.