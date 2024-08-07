Tarımını bitirmenin belgesi! İthalat yapılacak fiyatlar artacak

Adana'nın Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren Birlik, bu uygulamasıyla çiftçiler arasında endişe yarattı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Ekonomi gazetesine yaptığı açıklamada, benzer durumların sadece Çukurova'da değil, Aydın öncülüğünde Ege'nin genelinde de mevcut olduğunu ifade etti.

“DEVLETİN PLANLAMASINDA EKSİK”

Suiçmez, "Sulama gerektiren bir dönemde 'Suyu sağlayamıyoruz' demek, devletin sulama planlamasındaki eksiklikleri ortaya koyuyor" şeklinde eleştirdi ve bu durumun çiftçilerin zararına yol açacağını belirtti.

“TARIMI BİTİRMENİN BELGESİ”

Konuyla ilgili X hesabından değerlendirmede bulunan Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Tarımı bitirmenin belgesi Türkiye’nin en verimli ovalarından Çukurova’da yılın 365 günü üretim yapılır. Yılda 3-4 ürün alınan Ova’daki çiftçiye “ekmeyin” deniliyor. Dünya Bankası’nın önerisi ile 2000 yılından 2008 yılına kadar ekmeyen çiftçiye Doğrudan Gelir Desteği verildi. Şimdi de ‘ekmeyin suyumuz yok’ deniliyor. Ekmeyince ne olacak? Üretim azalacak, fiyatlar artacak, ithalat yapılacak” ifadelerini kullandı.