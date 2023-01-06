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İsrail Gazze sınırına duvar inşa edecek

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinin çevresine 4,6 kilometre uzunluğunda büyük bir duvar inşa edeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:27
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İsrail Yahudi yerleşim birimleri çevresine duvar inşa edecek

İsrail Gazze sınırına duvar inşa edecek
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İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yerleşim birimlerini Gazze'den fırlatılan tanksavar füzelerinin etkisinden koruyacak bir projede çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin, olağanüstü durumlarda İsraillilerin Gazze'den gelecek füze ateşinden korkmadan hareket etmelerini sağlayacak 4,6 kilometre uzunluğunda büyük bir duvardan oluştuğu belirtildi.

Son yıllarda, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimleri, tanksavar füze saldırılarına maruz kalıyor.

Kasım 2018'de Gazze'ye sızan İsrail ordusuna bağlı askeri bir otobüs, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından atılan tanksavar füzesiyle vurulmuş ve bir asker yaralanmıştı.

Mayıs 2019'da da aracına tanksavar füzesi isabet eden bir İsrailli ölmüştü. (AA)

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