İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek

Hamas’ın askeri kanadının düzenlediği saldırıların hedefi olan İsrail'de para birimi şekel yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Harekete geçen İsrail Merkez Bankası’ndan kurdaki oynaklığa müdahale etmek için 30 milyar dolarlık döviz satış hamlesi geldi. İsrail borsası ise çakıldı

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek

İsrail para birimi şekel, Hamas saldırılarının piyasaları sarsması ve güvenli limanlara hücumu tetiklemesinin ardından haftanın ilk işlem gününün Asya seansında sert düştü.

İsrail şekeli dolar karşısında yüzde 1,6'dan fazla değer kaybederek 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Pazartesi sabahı erken Asya seansında şekel işlem hacimleri sınırlı kaldı ve volatilite arttı.

İsrail Merkez Bankası şekeli desteklemek amacıyla 30 milyar dolara kadar döviz satacağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada hedefin "şekeldeki ve döviz kurundaki oynaklığı hafifletmek, piyasalardaki istikrarın devam etmesi için gerekli likiditeyi sağlamak" olduğunu duyurdu.

İSRAİL BORSASI ÇAKILDI

Tırmanan jeopolitik risklerin ardından ise finans piyasalarında riskli para birimlerinden güvenli liman varlıklara doğru bir akış başladı.

Buna göre dün açık olan İsrail Borsası günü %6,69 kayıp ile tamamladı.

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