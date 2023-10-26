İsrail’de Netanyahu karşıtlarından protesto

Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde eylemlerine devam ediyor. Yaşananlardan Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tutan kalabalık, bakanlık binası önünde yüzünde kanlı el bulunan Netanyahu pankartları ve rehin alınan çocuklarının fotoğraflarını taşıdı. Netanyahu için “istifa” pankartlarının asıldığı protestolarda İsrailliler, ateşkes yapılmasını ve rehinelerin geri getirilmesini istedi.

20 gün içerisinde 4 rehineyi serbest bırakan Hamas'ın elinde en az 222 rehine daha olduğu belirtiliyor.