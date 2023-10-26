HAMAS terör örgütü değildir diyen Erdoğan’a İsrail’den ilk tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında İsrail ile HAMAS arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşmuş, HAMAS’ı terör örgütü olarak nitelendirmemişti. Erdoğan, konuşmasında "HAMAS terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullanmıştı.

İLK TEPKİ İSRAİL’DEN GELDİ

Erdoğan’ın bu sözlerine tüm dünyadan tepki yağarken ilk tepki İsrail’den geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini reddettiklerini söyledi.

Haiat, "HAMAS, bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları vahşice ve kasıtlı olarak katleden, sivilleri rehin alan, kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan, IŞİD'den daha beter alçak bir terör örgütüdür. Türkiye Cumhurbaşkanının terör örgütünü savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü vahşeti ve kesin gerçeği değiştirmeyecektir: HAMAS eşittir IŞİD" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Erdoğan'ın bu açıklamalarına sert bir yorumda bulundu.

Zohar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

''Erdoğan terörü destekliyor. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi.''

ABD’DEN YANIT

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan'ın "HAMAS terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerine yanıt geldi.

VOA Türkçe’den Dilge Timoçin’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Hamas konusundaki tutumumuz net. ABD, HAMAS’ı 1997 yılında, sivil hedeflere karşı gerçekleştirdiği önceden tasarlanmış, siyasi amaçlı şiddet eylemleri nedeniyle ‘yabancı terör örgütü' olarak tanımlıyor” denildi.

ABD’DEN MEKTUP

Öte yandan ABD Kongre üyeleri, Türkiye'nin HAMAS ile ilişkilerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı mektupta 6 madde talep etti.

Bir grup Kongre üyesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ayrıntılı bir mektup gönderdiği iddia edilirken, mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi:

1.HAMAS'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi

2.HAMAS'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması;

3.Türkiye'deki tüm HAMAS yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması

4.HAMAS yetkililerinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması

5.Herhangi bir Türk bankasının HAMAS'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması

6.HAMAS'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.

İTALYA TEPKİ GÖSTERDİ

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi. Salvini, “Erdoğan’ın HAMAS hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı. Dışişleri Bakanı Tajani’den büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü meclis grup toplantısında, ‘‘Gazze'deki mazlumlara karşı tarihin en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor kalan yarısı da annelerinden ve aile büyüklerinden oluşuyor. Bu bile bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Hastaneleri ibadethaneleri, pazar alanlarını ateşe boğan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir ordu bulamazsınız.

Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi, devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmiyoruz’’ ifadelerini kullandı.