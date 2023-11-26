İsrail'de Netanyahu protestosu. On binlerce İsrailli sokaklara indi

İsrail'de HAMAS'la yaşanan savaş yüzünden kendi çocuklarının öldüğünü ve esir düştüğünü söyleyen on binlerce İsrailli sokaklara indi. 'Çocuklarımızı hemen geri getirin' diyen halk, Başbakan Netanyahu'yu protesto etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'de Netanyahu protestosu. On binlerce İsrailli sokaklara indi

TRTHaber'de yer alan bilgilere göre, Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı.

İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "Onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması taleplerini yineleyen göstericiler, tümü serbest kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail polisi, gösterinin yapıldığı alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak, çevre yolları trafiğe kapattı.

Protestocular, savaştan sorumlu tuttukları Netanyahu'ya yönelik kanlı ellerin yer aldığı görseller hazırladılar.

İSRAİLLİLER NETANYAHU’NUN KAPISINA DAYANDI: SUÇLUSUN

Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi'ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.

Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu’nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü.

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