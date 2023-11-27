İsrail bayrağını yaya yoluna çiviledi

Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası başlayan çatışmalarda, İsrail'in Gazze'ye yönelik sivil gözetmeksizin saldırıları tüm dünyada protesto ediliyor.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı İstanbul'da bir vatandaş ilginç bir protesto yöntemi buldu.
Vatandaş eline aldığı çekiç ve çivi ile İsrail bayrağını seyir halindeki otomobillerin geçtiği yolda yaya yoluna çiviledi.
Vatandaş, otomobillerin bayrağın üzerine basmasını sağlayarak durumu protesto etti.
Yaşlı adamın İsrail bayrağını yola çivilediği anlar kameralara böyle yansıdı.
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