İsrail’de 'özel güvenlik durumu' genişletildi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın operasyonel değerlendirmelerin ardından “özel güvenlik durumunu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği belirtildi.
Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği aktarıldı.
Ulusal Güvenlik Konseyi de resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından yurt dışındaki İsrail vatandaşlarına güvenlik tavsiyelerinin yeniden hatırlatıldığını kaydetti.