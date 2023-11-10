İsrail’den gazetecilere flaş suçlama. Duyanlar ne diyeceğini şaşırdı

Gazze’ye saldırılarına devam eden İsrail’den flaş suçlama geldi. İsrail’in gazetecilere yönelik suçlamasını duyanlar ne diyeceğini şaşırdı.

İsrail’den gazetecilere flaş suçlama. Duyanlar ne diyeceğini şaşırdı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Gazze'de serbest ya da Batılı yayın organlarıyla çalışan 4 gazeteciyi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını bilmekle suçladı.

BBC'nin haberine göre; İsrail İletişim Bakanı Karhi; "Reuters, AP, CNN ve New York Times'a "organizasyonunuzdaki bireyler... bu korkunç eylemler hakkında önceden bilgi sahibiydi" dedi.

Reuters, AP, CNN ve New York Times; Karhi'nin iddialarını reddetti.

Bir İsrail tankının Kfar Aza kibbutzundaki çiti aşan Filistinliler tarafından yakıldığına ilişkin görüntülerde fotomuhabirlerin de bulunması nedeniyle Karhi, saldırının fotoğrafçılar oradayken gerçekleştiğini ve "bu dehşeti belgeleyerek fiilen bu korkunç olayın katılımcıları haline geldiklerini" söyledi.

Bu açıklama, İsrail yanlısı web sitesi Honest Reporting'in fotoğrafçıların varlığının "planın bir parçası" olabileceği yönündeki iddiasının ardından geldi.

LİKUD PARTİSİ MİLLETVEKİLİ: SUİKAST LİSTESİNE EKLENECEKLER

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, foto muhabirlerinin 7 Ekim saldırılarını önceden bildiklerinin kanıtlanması halinde "terörist muamelesi görmeleri" gerektiğini söyledi. Gantz, X'te "Katliamdan haberdar oldukları tespit edilen ve çocuklar katledilirken seyirci kalmayı tercih eden gazetecilerin teröristlerden hiçbir farkı yoktur ve bu şekilde muamele görmelidirler" diye yazdı.

İktidardaki Likud partisinden bir milletvekili olan Danny Danon, gazetecilerin saldırılara katıldıkları için suikast için işaretlenmiş kişiler listesine ekleneceğini söyledi. İsrail medyası daha önce, Hamas'ın askeri kanadına bağlı bir komando birliğinin üyelerini takip etmek ve öldürmek üzere bir birim kurulduğunu bildirmişti.

AJANSLARDAN RET VE KINAMA

Reuters, AP, CNN ve New York Times tarafından yapılan açıklamalarda hiçbir gazeteciyle fotoğraf çekimi için önceden bir anlaşma yapılmadığı belirtildi.

AP açıklamasında, "Saldırılar sırasında sınırda hiçbir AP çalışanı yoktu ve hiçbir AP çalışanı da sınırı geçmedi" denildi.

New York Times ise suçlamaları "gerçek dışı ve çirkin" olarak nitelendirerek "desteksiz suçlamaların" serbest çalışanları tehlikeye attığını da belirtti. Yapılan açıklamada "İsrail ve Gazze'de görev yapan gazetecilerimizi riske atacak bu tür iddialarda bulunmak pervasızlıktır" denildi.

Reuters da saldırıdan önceden haberdar olduğunu ya da 7 Ekim'de "Hamas'a iliştirilmiş gazetecileri" olduğunu reddetti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) savaşın başlamasından bu yana 34'ü Filistinli, dördü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere en az 39 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

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