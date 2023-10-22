İsrail'den Gazzelilere şok tehdit. Uçaklarla broşür attılar

İngiltere merkezli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik tehditleri devam ediyor. İsrail ordusu, Filistinlilere hem havadan hem de cep telefonlarına yönelik mesaj gönderdi. Söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Gazze halkına acil uyarı. Gazze'nin güneyindeki varlığınız hayatınızı tehlikeye atıyor. Bölgeden ayrılmayan herkesin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu kabul edilecek'.

İsrail daha önce Filistinlileri güneye gitmeleri konusunda uyarmıştı, ancak Filistinliler Tel Aviv'in uluslararası medya kuruluşlarına gitmedikleri takdirde 'terörist' olarak kabul edileceklerini ilk kez söylediklerini bildirdi. Öte yandan İsrail ordusu daha önce havadan bıraktığı broşürlerde gelecek saldırılara karşı uyarılarda bulunmuştu.