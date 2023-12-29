İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Kaynak: AA
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, yerel saatle 23.05'te İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’den ise hava saldırısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İsrail, zaman zaman Suriye ordusuna ve İran destekli gruplara ait noktalara saldırılar düzenliyor.

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