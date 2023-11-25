İsrail’den yeni katliam sinyali: Ara bitsin, bütün gücümüzle saldıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yeni katliamların sinyalini verdi. Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından bütün güçleriyle saldıracaklarını söyledi.

KAYNAK: AA
İsrail’den yeni katliam sinyali: Ara bitsin, bütün gücümüzle saldıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. (Hamas'ın elinde) 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti:

"Savaşmakta bir çıkarımız yok ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi. Vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz."

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