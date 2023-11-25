İsrail'den serbest bıraktığı esirlerin evlerine baskın: Kutlama yaparsanız yeniden tutuklarız

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamındaki 4 günlük insani ara başladı.

Anlaşmaya doğrultusunda Hamas 24 rehineyi, İsrail ise tutuklu 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail polisi, akşam saatlerinde Filistinli kadın tutuklu Marah Bakir, Nihaye Sabba, Zeyna Abdu ve Amani Haşim'in evlerine baskın yaptı.

23 yaşındaki Bakir, İsrail polisinin, kendisine ve serbest bırakılan diğer tutuklulara, serbest bırakılmaları sırasında herhangi bir kutlama yapmaları durumunda 'yeniden tutuklanacaklarını' söylediğini aktardı.

İsrail polisi, söz konusu evlerde aile üyelerinden başka kimsenin bulunmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Ailelerden ayrıca tutukluların serbest bırakılması dolayısıyla tatlı dağıtmamaları istenirken, tutuklu ve aile üyelerinin basına konuşmasının yasak olduğu bildirildi.