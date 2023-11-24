Son dakika... İsrail ile Filistin arasında rehine takası gerçekleşiyor

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası birazdan Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleşecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... İsrail ile Filistin arasında rehine takası gerçekleşiyor

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında gerçekleşecek olan rehine takası için hazırlıklar başladı.

39 Filistinli ile 13 İsrailli takası birazdan Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleşecek.

TAYLAND BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan 12 Taylandlı işçinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail'in rehineleri teslim aldıktan sonra 24'ü kadın 15'i çocuk toplam 39 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

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REHİNELER KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

İsrail medyasından yapılan açıklamaya göre, Hamas, 25 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. Rehineler, Mısır sınırına götürüyor.

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