İsrail geçici ateşkes öncesi Gazze’de bir okulu vurdu. Çok sayıda ölü var

Filistin resmi haber ajansı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdüğünü bildirdi. Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi.

KAYNAK: AA
İsrail geçici ateşkes öncesi Gazze’de bir okulu vurdu. Çok sayıda ölü var

İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölü sayısı günden güne artıyor.

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Filistin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü" denildi.

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ÖLENLERİN NEREDEYSE YARISI ÇOCUK

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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

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Saldırılarda yüzde 75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı.

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7 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ENKAZ ALTINDA VE CESETLERİ SOKAKLARDA

İsrail, Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla saldırı gerçekleştirdi. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.

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