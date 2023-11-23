İsrail’e giden malların araştırılması önerisi reddedildi

İsrail-Gazze savaşı başladığından bu yana Türkiye'de İsrail limanlarına 253'ü aşkın yük gemisi gitti. Bu gemilerle ham petrol, yakıt, demir-çelik ve benzeri ürünler taşındığı ileri sürülüyor.

Saadet Partisi, İsrail'e gönderilen malların içeriği ve miktarı ile Gazze'deki durum üzerindeki etkisinin tespitiyle ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesini önerdi.

Araştırma önergesi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

SAADET PARTİSİ GÖNDERİLEN MALLARLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "Türkiye limanlarından kalkan 300'den fazla geminin ve yine sayıları yüzleri bulan kargo uçağının İsrail'e ham petrol, yakıt, gıda, demir-çelik, çimento, tekstil ve benzeri ürünleri taşıdığı bilinmektedir" dedi.

Kaya, iktidarın İsrail konusunda çelişkili ve tutarsız davrandığını belirterek "Ne yazık ki kamu kurumlarının da bu hassasiyete ortak olduğu ve İsrail destekçisi firmaların boykot edildiği bir dönemde, İsrail ile olan ticari ilişkilerin gözden geçirilmemesi, dahası çatışmaların başlangıcından bu yana artan sevkiyat hacmi Türkiye'nin gerekli adımları henüz atmadığını dahası çelişki ve tutarsızlık içinde olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN KULLANDIĞI ÇELİĞİN YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'DEN TEDARİK EDİLİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise "İsrail'in kullandığı çeliğin yüzde 65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiği ilgili raporlarda kayıt altına alınıyor. Meclis kampüsünde kola sipariş etseniz edemiyorsunuz. Kahve ya da kola çocukları öldürmüyor ama bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü" diye konuştu.