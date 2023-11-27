İsrail'e ihracat yapan patron bakın kim çıktı

Gazeteci Metin Cihan, İsrail’e ihracat yapan şirketleri araştırırken Denizli’den ihracat yapan şirketler arasında Pamukkale Kablo’nun yer aldığını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi kurucuları arasında yer alan Pamukkale Kablo sahibi Mustafa Semerci, Denizli İl Başkanlığı da yaptı.

Semerci 2018 Genel Seçimlerinde BBP kontenjanından AKP Denizli milletvekili adayı olmuştu.

Türkiye limanlarından İsrail’e giden gemileri araştıran Gazeteci Metin Cihan İsrail’e Denizli’den ihracat yapan şirketler arasında Pamukkale Kablo’nun yer aldığını da ortaya çıkardı.

Cihan konuyu sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“İsrail’in kablo tedarikçilerinden birinin Pamukkale Kablo olduğunu tespit ettim. Şirket adını buraya yazdım. Sahibi BBP kurucusu çıktı. Filistin’e dua İsrail’e gemi gönderenleri tespit ettikçe duyurmaya devam edeceğim. İsrail’e sevkiyatı durdur!”

DESTİCİ DE ZİYARET ETMİŞ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de son İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim öncesi fabrikayı ziyaret ederek fotoğraf paylaşmıştı.

Destici paylaşımında, “Partimiz Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci ağabeyin sahibi olduğu, Denizli’nin önemli sanayi kuruluşlarından Pamukkale Kablo’nun fabrikasını ziyaret ettik” ifadelerini kullanmış.

BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ise Metin Cihan’ın paylaşımını alıntılayarak, “Kim ki İsrail ile ticaret yapıyor benim hasmımdır. Kim olursa olsun!!!” dedi.

Metin Cihan, “BBP İl Başkanı, partisinin kurucu yöneticisinin İsrail ile ticaretinden bugün haberdar olduğunu, tepki göstericiğini açıkladı” diye paylaşımda bulundu.