İsrail'in saldırı planı belli oldu

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladı.

KAYNAK: AA
İsrail'in saldırı planı belli oldu

İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

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İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılara Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında cuma sabahından itibaren 4 gün "insani ara" verilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da bugün işgal altındaki kuzey Gazze'ye giderek "insani ara" sonrası saldırılara devam edecekleri mesajını vermişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

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