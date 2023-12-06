İsrail'e çelik ihracatı yapan isim MÜSİAD üyesi çıktı. Hem Erdoğan'dan hem Ali Erbaş'tan ödül almış

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın başlattığı Aksa Tufanı harekâtı sonrasında devam eden İsrail/HAMAS savaşında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı.

Savaşın katliam boyutlarına ulaşması ile beraber, dünya ülkeleri de saflarını açıktan belli etti.

Türkiye savaşın başından beri İsrail’in karşısında yer alırken, Gazze için mitingler, ulusal yaslar ilan edildi.

Amerika ve İsrail menşeili ürünler hükümetin de çağrıları ile boykot edilirken bir yandan da savaşın başladığı günden bu yana Türkiye limanlarından İsrail’in liman kentlerine başta çelik ve gıda olmak üzere ihracatlar tam gaz devam etti.

Gazeteci Metin Cihan, limanların ve gemilerin hareketlerini inceleyip sosyal medya hesabından ihracatları ortaya çıkardıktan sonra sunduğu veri ve belgeler yalanlanamamakla beraber birde üzerine soruşturma açılması ile oldukça gündem oldu.

Cihan’ın ortaya çıkardığı son belge ise bir başka skandalı daha da ortaya çıkardı.

Çelik Üretim şirketi olan İÇTAŞ şirketinin 8 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Hayfa kentine çelik ihraç ettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda MÜSİAD üyesi olan İÇTAŞ’ın geçmiş zamanlarda ihracatları sebebi ile Erdoğan’dan ve Çanakkale’deki en büyük camiyi yaptıkları için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan ödül aldığı ortaya çıktı.

Cihan’ın paylaşımı yeni bir skandalı daha ortaya çıkarırken sosyal medyada da gündem oldu.