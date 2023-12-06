İsrail'e çelik ihracatı yapan isim MÜSİAD üyesi çıktı. Hem Erdoğan'dan hem Ali Erbaş'tan ödül almış

Gazeteci Metin Cihan bir skandalı daha ortaya çıkardı. İsrail’e giden gemileri inceleyen Cihan Müsiad’a üye olan Çelik şirketinin 8 Ekim’den bu yana İsrail’e çelik ihracatı yaptığı ortaya çıktı. İçdaş’ın hem Erdoğan’dan hem de Diyanet İşleri Başkanı’ndan ödül aldığı ortaya çıktı.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'e çelik ihracatı yapan isim MÜSİAD üyesi çıktı. Hem Erdoğan'dan hem Ali Erbaş'tan ödül almış

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın başlattığı Aksa Tufanı harekâtı sonrasında devam eden İsrail/HAMAS savaşında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı.

Savaşın katliam boyutlarına ulaşması ile beraber, dünya ülkeleri de saflarını açıktan belli etti.

Türkiye savaşın başından beri İsrail’in karşısında yer alırken, Gazze için mitingler, ulusal yaslar ilan edildi.

Amerika ve İsrail menşeili ürünler hükümetin de çağrıları ile boykot edilirken bir yandan da savaşın başladığı günden bu yana Türkiye limanlarından İsrail’in liman kentlerine başta çelik ve gıda olmak üzere ihracatlar tam gaz devam etti.

Gazeteci Metin Cihan, limanların ve gemilerin hareketlerini inceleyip sosyal medya hesabından ihracatları ortaya çıkardıktan sonra sunduğu veri ve belgeler yalanlanamamakla beraber birde üzerine soruşturma açılması ile oldukça gündem oldu.

Cihan’ın ortaya çıkardığı son belge ise bir başka skandalı daha da ortaya çıkardı.

Çelik Üretim şirketi olan İÇTAŞ şirketinin 8 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Hayfa kentine çelik ihraç ettiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda MÜSİAD üyesi olan İÇTAŞ’ın geçmiş zamanlarda ihracatları sebebi ile Erdoğan’dan ve Çanakkale’deki en büyük camiyi yaptıkları için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan ödül aldığı ortaya çıktı.

Cihan’ın paylaşımı yeni bir skandalı daha ortaya çıkarırken sosyal medyada da gündem oldu.

1.png

2.jpg

3.png

4.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-06-130633.png

ekran-goruntusu-2023-12-06-130735.png

İlgili Haberler
İsrail'e ihracat yapan patron bakın kim çıktı
İsrail'e Türkiye'den 10 gemi daha yollandı. Gazze'ye saldırı başladığından beri 293 gemi oldu
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin İsrail'e gittiği ortaya çıktı. İşte gemilerin tam listesi
İsrail'e lanet okuyan ismin İsrail'le ticaret yaptığı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor Spor
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor
Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var Gündem
Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var
Uzmanından griple ilgili kritik uyarı Sağlık
Uzmanından griple ilgili kritik uyarı
Ev sahibine 120.000 TL şoku! Kiracılar zil takıp oynayacak Ekonomi
Ev sahibine 120.000 TL şoku! Kiracılar zil takıp oynayacak
Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti Gündem
Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı Spor
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
İsrail BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti Dünya
İsrail BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti