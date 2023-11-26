İsrail ve Hamas arasındaki 3.rehine takası tamamlandı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani arada yapılan 3. rehine takası tamamlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail ve Hamas arasındaki 3.rehine takası tamamlandı

Dünya Ortadoğu'da gelişmeleri yakından takip ediyor.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 49'uncu gününde devreye giren 4 günlük insani aranın ardından başlayan rehine takası da sürüyor.

İnsani aranın üçüncü gününde İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 14 İsrailli esir ile 3 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği açıklandı.

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Mısır medyası tarafından yapılan açıklamada "Kızılhaç 14 İsrailli ve 3 yabancıyı teslim aldı" denildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, Rusya’nın İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin pozisyonu nedeniyle Rus esirin serbest bırakıldığı aktarılarak, Rus esirin Kızılhaç’a teslim edildiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı: Bırakılan esirler teslim alındı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı bildirildi.

-İşte Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli rehineler;

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SERBEST BIRAKILAN TOPLAM ESİR SAYISI

İsrail'in de Filistinli 39 rehinenin serbest bırakmasının ardından takas işlemi sona erdi.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü saat 07.00’de başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

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Serbest bırakılan esirler her iki tarafta da kadın ve çocuklardan oluşuyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

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Anlaşmaya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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