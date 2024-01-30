İsrail’i Filistin’de soykırım yapmakla suçlamıştı. İsrail Meclisi vekilliğin düşürülmesini onayladı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ortak Liste Partisi Milletvekili Cassif’in Meclisten ihraç edilmesine ilişkin önerge Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz başkanlığındaki komitede gerekli oy çoğunluğunu alarak kabul edildi.

Cassif’in ihraç edilme önergesi, 17 kişiden oluşan ilgili Meclis komitesinde 1 üyenin katılmadığı oturumda 14 olumlu ve 2 olumsuz oy alarak meclisten geçti.

"BU İSRAİL MECLİSİ İÇİN KARA BİR GÜN"

Ortak Liste Partisi Başkanı Ahmed Tibi, oylamanı ardından yaptığı açıklamada, komitenin kararını "Bu Knesset (İsrail Meclisi) için kara bir gün" dedi.

Komiteden geçen önerge genel kurulun oylamasına sunulacak. 120 sandalyenin bulunduğu Mecliste en az 90 milletvekilinin onay verdiği takdirde Cassif’in ihracı kesinleşecek.

Önerge meclisten geçtiği takdirde Cassif'in bu kararı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı da bulunuyor.

İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzaladıktan sonra sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalan Cassif hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan önergeye, 70 milletvekilinin onay oyu vermişti.

"SAVAŞA KARŞI OLDUĞUM İÇİN İHRAÇ EDİLMEK İSTENİYORUM"

Cassif ise vekilliğinin düşürülmesi için başlatılan girişime tepki göstererek,

"Gazze'nin yangınla ya da atom bombasıyla yok edilmesini, halkın aç bırakılmasını ve onlara hastalık bulaştırılmasını açıkça talep edenler kabine masasında otururken, Gazze'deki rehineleri, askerleri ve masum sakinlerini kurtarmak için dökülen kanın ve savaşın durdurulması çağrısında bulunduğum için 'İsrail devletine karşı silahlı mücadeleyi desteklemek' gibi kanıtlanmamış suçlamalarla Meclisten ihraç edilmem isteniyor" diye konuştu.

Cassif ayrıca, "Beni yenemeyecekler. Beni susturmak isteyenlerin öfkesine rağmen bu öfke karşısında barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadelemde ısrar edeceğim" dedi.