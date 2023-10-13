İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze halkının evlerini terk ederek güneye gitmeleri yönündeki çağrılarını kınadı.

KAYNAK: AA
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki

Bakanlık, bu çağrının uluslararası insani hukuk kuralarının ağır bir ihlali olduğunu ve Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması 6’ncı gününde

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6’ncı gününde devam ederken, can kaybı her iki tarafta da artıyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Can kaybı artıyor

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 46 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi’nden müdahale çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bildiride, “Mısır, İsrail ordusundan Gazze halkı, kentteki Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgüt temsilcilerinin 24 saat içinde evlerinden ayrılarak güneye yönelmeleri şeklindeki çağrıları konusunda uyarıda bulunmuştur” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, bu çağrının 1 milyondan fazla insanı aileleriyle açıkta herhangi bir koruma olmaksızın ağır ve tehlikeli güvenlik şartları altında tehlikeye atacağını vurguladı. Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden İsrail’in bu eylemini durdurma sorumluluğunu yerine getirmesini talep etti. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde öngörülemeyen sonuçlara yol açacak gerilimin daha da artmasını önlemek için BM ve uluslararası aktörlere müdahale çağrısında bulundu.

İlgili Haberler
Saldırı başladı. İsrail ‘bölgeden ayrılın’ diyerek uyarmıştı.
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İsrail sivil konvoyu vurdu. Çocuk hastanesi yasaklı fosfor bombasıyla vuruldu Gündem
İsrail sivil konvoyu vurdu. Çocuk hastanesi yasaklı fosfor bombasıyla vuruldu
Mescid'i Aksa içeriden görüntülendi. İsrail polisi namaz için içeri girişe izin vermemişti Dünya
Mescid'i Aksa içeriden görüntülendi. İsrail polisi namaz için içeri girişe izin vermemişti
Trabzon'da, asansör boşluğuna elektrik ustası öldü Gündem
Trabzon'da, asansör boşluğuna elektrik ustası öldü
81 ilde bütün emekliler için artık ücretsiz! SGK emekliler için harekete geçti Ekonomi
81 ilde bütün emekliler için artık ücretsiz! SGK emekliler için harekete geçti
Metin Akpınar'dan büyük itiraf: O gece neler olduğunu açıkladı. Evlilik dışı ilişkide son gelişme Gündem
Metin Akpınar'dan büyük itiraf: O gece neler olduğunu açıkladı. Evlilik dışı ilişkide son gelişme
Asansör boşluğuna düşen elektrik ustası hayatını kaybetti Gündem
Asansör boşluğuna düşen elektrik ustası hayatını kaybetti
İsrail gazetecilerin aracını hedef aldı: 1 ölü, 5 yaralı Dünya
İsrail gazetecilerin aracını hedef aldı: 1 ölü, 5 yaralı