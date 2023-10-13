İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki

Bakanlık, bu çağrının uluslararası insani hukuk kuralarının ağır bir ihlali olduğunu ve Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması 6’ncı gününde

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6’ncı gününde devam ederken, can kaybı her iki tarafta da artıyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Can kaybı artıyor

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 46 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi’nden müdahale çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bildiride, “Mısır, İsrail ordusundan Gazze halkı, kentteki Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgüt temsilcilerinin 24 saat içinde evlerinden ayrılarak güneye yönelmeleri şeklindeki çağrıları konusunda uyarıda bulunmuştur” ifadelerine yer verdi. Bakanlık, bu çağrının 1 milyondan fazla insanı aileleriyle açıkta herhangi bir koruma olmaksızın ağır ve tehlikeli güvenlik şartları altında tehlikeye atacağını vurguladı. Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden İsrail’in bu eylemini durdurma sorumluluğunu yerine getirmesini talep etti. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde öngörülemeyen sonuçlara yol açacak gerilimin daha da artmasını önlemek için BM ve uluslararası aktörlere müdahale çağrısında bulundu.