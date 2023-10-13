Saldırı başladı. İsrail ‘bölgeden ayrılın’ diyerek uyarmıştı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde (Gazze şehrinde) yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulunmuştu.

İsrail’in bu açıklamasının ardından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayanlar güneye doğru göç etmeye başlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine tahliye olmaları için çağrı yaptığını hatırlattı.

Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini isteyen ve tahliye için kullanacakları yolu gösteren bir harita paylaşan Adraee, “İsrail ordusunun saat 20.00’ye kadar haritada işaretlenen rotaya dokunmaktan kaçınacağını belirtmek isterim. Kendiniz ve sevdikleriniz için endişeleniyorsanız talimatlarımız doğrultusunda güneye yönelmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

Uyarıların ardından İsrail güçlerinin Beyt Hanun’a saldırı düzenlediği bildirildi. Önceki gün İsrail Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği bombardıman sonucu Beyt Hanun kentinde bulunan tek hastanede yıkılmıştı.

GAZZE ŞERİDİ’NDE ‘NOKTA OPERASYONLARI’

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki “terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek” için geçen gün Gazze Şeridi’nde “karadan nokta operasyonları” düzenlendiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki “terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği” kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze’den çıktığını aktardı.

1 MİLYONDAN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirilmişti.

İsrail’in 2007’den bu yana abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze’de 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.