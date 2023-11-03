İsrail'in Gazze saldırılarında 50 BM binası zarar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 50 bina ve yapı etkilendi, bazıları doğrudan vuruldu. Buna, UNRWA'nın halihazırda yaklaşık 700 bin kişiyi barındırdığı BM okulları ve barınak olarak kullanılan binalar dahil." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.