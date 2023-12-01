İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 109'a yükseldi

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde insani aranın sona ermesinin ardından İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 109'a çıktı.

KAYNAK: İHA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 109'a yükseldi

İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, insani aranın sona ermesinden sonra İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini duyurdu.

"GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ HİZMET DIŞI"

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların ardından yeniden kapatılan Refah Sınır Kapısının açılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu. Kudra, "İnsani ara sırasında Gazze'ye giren tıbbi yardım yalnızca 1 gün için yeterliydi. Gazze'de sağlık sistemi kelimenin tam anlamıyla hizmet dışıdır" dedi. Kudra, "Büyük hastanelerin hizmet dışı kalması nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık durumu son derece felaket. Tıbbi imkanlar çok sınırlı" ifadelerini kullandı. Kudra hizmette olan 3 hastanenin ise çok sayıda yaralıyı ağırlayabilecek kapasitede olmadığını vurguladı.

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