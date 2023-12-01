İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 178’e yükseldi

İnsani aranın sabah saatlerinde sona ermesiyle birlikte İsrail ordusu Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına tekrar başladı.

İsrail güçlerinin hedef gözetmeksizin havadan ve karadan vurduğu Gazze Şeridi’nde can kaybı her geçen saat artmaya devam ediyor.

178 ÖLÜ 589 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani aranın sona ermesinin ardından İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik başlatılan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 178’e yükseldiği belirtildi. Saldırılarda yaralananların sayısının ise 589’a ulaştığı aktarıldı.