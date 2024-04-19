İsrail’in İran saldırısına Rusya’dan ilk açıklama: ‘İsrail’e mesajı iletmiştik’

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İsrail’in İran saldırısına Rusya’dan ilk açıklama: ‘İsrail’e mesajı iletmiştik’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarının genel yayın yönetmenleriyle yaptığı söyleşi esnasında İsrail’in İran’a yönelik saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu’da gün geçtikçe tırmanan gerilim hakkında açıklama yaptı. Lavrov, Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarının genel yayın yönetmenleriyle gerçekleştirdiği söyleşide, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu ve "İran'ın, gerilimi tırmandırmak istemediği" mesajının, saldırı öncesi İsrail'e, diplomatik kanallarla iletildiğini ifade etti.

13df8abb-9462-4e00-ac54-a49202132fb5.jpg"Rusya, İsrail'in İran'la gerilimi tırmandırmak istemediğini göstermek için Tahran'ın saldırısına bu şekilde karşılık verdiğini umuyor" ifadelerini kaydeden Lavrov, ”İran'ın nükleer silahlara sahip olmadığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından da teyit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Lavrov, yaptığı söyleşide, İran'ın nükleer doktrinini değiştirdiği tartışmalarını, dikkatleri İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından çekip Tahran’a yöneltme çabası olarak değerlendirdi.

israel-iran-zoonar-gmbh-alamy.jpgPUTİN 'İTİDAL' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırılarının ardından, İsrail misilleme yapıp yapmayacağını değerlendirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede itidal çağrısı yapmıştı.

İki lider, 1 Nisan günü İsrail’in Suriye Şam’da bulunan İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırının ardından Rusya’nın "İran tarafından alınan misilleme tedbirleri" olarak isimlendirdiği konuyu tartışmış ve Putin, tarafları Ortadoğu’da yıkıcı sonuçlara yol açabilecek yeni bir çatışmayı tetikleyecek eylemlerden kaçınmaya çağırdığını ifade etmişti.

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