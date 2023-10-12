İsrail'in saldırılarında 1200 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu. Saldırılarda ölen ve yaralananların büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor.

KAYNAK: AA
İsrail'in saldırılarında 1200 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'deki Şifa Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eburriş, "Şehitlerin sayısı 1200'ye yaklaştı, yaralılar da yaklaşık 5 bin kişi" dedi.

Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

"İSRAİL ELEKTRİK, SU VE YAKITI KESMEYİ SÜRDÜRÜYOR, BU DURUM BÜYÜK TEHLİKE YARATIYOR"

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının artmasından dolayı Gazze'deki hastanelerin tam kapasiteyle çalıştığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı basın açıklamasında, doluluktan dolayı hastanelerde hasta ve yaralıların yerlerde yatırıldığını, bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını aktarmıştı.

Kudra, "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunarak, bunun sorumluluğunun İsrail işgalinde olduğunu kaydetmişti.

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