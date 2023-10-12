Hamas lideri gözaltında. İsrail ordusundan dev baskın

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli operasyonun ardından çatışma sürüyor. İsrail Gazze’ye art arda bomba yağdırıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı. İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi.

İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

"HALİD EL-HAC GÖZALTINDA" İDDİASI

Görgü tanıklarına göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac'ı gözaltına aldı.