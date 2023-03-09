İsrail güçleri 3 Filistinliyi katletti

Lemonde’nin haberine göre İsrail makamları İslami Cihat hareketinin bir parçası olarak gördüklerini iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdüler.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üç kişinin Cenin'in güneyindeki küçük bir kasaba olan Jaba'da İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü ve 22, 25 ve 26 yaşlarında oldukları belirtildi.

İsrail polisi Öldürülen üç kişiden ikisinin Filistin İslami Cihad hareketine ait olduğunu yaptığı açıklamada, "Operasyon sırasında aranan kişilerin arabasından ateş edilerek sınır polisi görevdeki gizli görevliler hedef alındı " dedi.