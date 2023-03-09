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İsrail güçleri 3 Filistinliyi katletti

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre İsrail Güçleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonda Cenin şehrinin yakınındaki küçük bir kasabada 3 Filistinliyi öldürdü.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:48
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İsrail'in saldırısında 3 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri 3 Filistinliyi katletti
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Lemonde’nin haberine göre İsrail makamları İslami Cihat hareketinin bir parçası olarak gördüklerini iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdüler.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üç kişinin Cenin'in güneyindeki küçük bir kasaba olan Jaba'da İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü ve 22, 25 ve 26 yaşlarında oldukları belirtildi.

İsrail polisi Öldürülen üç kişiden ikisinin Filistin İslami Cihad hareketine ait olduğunu yaptığı açıklamada, "Operasyon sırasında aranan kişilerin arabasından ateş edilerek sınır polisi görevdeki gizli görevliler hedef alındı " dedi.

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