İsrailli bakan kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı

Ramle kentinde meydana gelen kaza sırasında, İsrailli bakanın aracı seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçerek diğer bir araçla çarpıştı. Görgü tanıkları, kazanın ayrıntılarını aktarırken, yaralananlar olduğunu belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Polis, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

İsrail medyası, Ben-Gvir'in makam aracının geçmişte de trafik ihlallerine karıştığına dair raporlar olduğunu belirtti. Ben Gvir'in, geçtiğimiz yıl da benzer bir kazaya karıştığı ve bu konuda talimat verdiği ifade edildi.